Tiktokers nicaragüenses se enfrentarán este 31 de octubre contra los hondureños

El talento tiktokero nicaragüense se dará cita este viernes 31 de octubre el escenario será el Estadio Municipal Ceibeño en La Ceiba, Honduras, desde las 6:00 p.m. donde la Selección Nacional de Creadores de Honduras se medirá ante la Selección de Creadores de Nicaragua en el duelo denominado “Destino Final”.

Duelo tiktoker Honduras vs Nicaragua en La Ceiba

El equipo hondureño ha sido convocado por el tiktoker conocido como Supremo, quien asumirá el rol de capitán y pieza clave del conjunto. Algunos de los nombres seleccionados por Honduras para este partido incluyen a los TikToker ctrachos La More” (portero) Barbarito, stenfort y Sanandres.

Por parte del equipo nicaragüense, el grupo estará liderado por el creador JR, quien figura como uno de los referentes del combinado pinolero, la liendra nica, el vaquero, Maclovi y Paulito Castellón.

En el partido realizado el 19 de septiembre Honduras salió victorioso ganando 2 a 1 ante Nicaragua.

En tanto los tiktoker salvadoreños vencieron a los pinoleros en el juego del 24 de octubre ganando 2 a 1.