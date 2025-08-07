Tensión en el Barcelona: Ter Stegen pierde la capitanía

El Barcelona decidió retirar la capitanía del equipo al arquero alemán Marc-André ter Stegen, en medio de un pleito que genera tensión entre el jugador y la directiva del club.

El Barcelona abrió un expediente disciplinario contra el guardameta, que se ha negado a firmar un informe médico clave para los planes financieros del equipo y la inscripción de nuevos jugadores.

El problema surgió tras una cirugía lumbar a la que se sometió Ter Stegen, el club esperaba que el jugador firmara un informe médico donde estuviera de baja 4 meses, pero el jugador dice que solo necesita tres meses para recuperarse.

La rebeldía del jugador produce que el Barcelona no pueda inscribir a los jugadores Joan García y Marcus Rashford, situación que ha causado mucha molestia en el equipo.