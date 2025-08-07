34.7 C
Managua
jueves, agosto 7, 2025
Deportes

Tensión en el Barcelona: Ter Stegen pierde la capitanía

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Barcelona decidió retirar la capitanía del equipo al arquero alemán Marc-André ter Stegen, en medio de un pleito que genera tensión entre el jugador y la directiva del club.

El Barcelona abrió un expediente disciplinario contra el guardameta, que se ha negado a firmar un informe médico clave para los planes financieros del equipo y la inscripción de nuevos jugadores.

El problema surgió tras una cirugía lumbar a la que se sometió Ter Stegen, el club esperaba que el jugador firmara un informe médico donde estuviera de baja 4 meses, pero el jugador dice que solo necesita tres meses para recuperarse.

La rebeldía del jugador produce que el Barcelona no pueda inscribir a los jugadores Joan García y Marcus Rashford, situación que ha causado mucha molestia en el equipo.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456