Tenista rusa Aryna Sabalenka gana el US Open

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, conquistó su segundo título consecutivo del US Open al vencer a la estadounidense Amanda Anisimova, con marcador de 6-3 y 7-6 la tarde de este sábado.



La final fue disputada en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York, en un duelo que duró 1 hora y 36 minutos.



Con esta victoria, Sabalenka suma su cuarto título de Grand Slam y se convierte en la primera mujer en revalidar el título del US Open desde Serena Williams, que lo hizo en 2012 y 2014.



Este domingo a las 12 del mediodía será la final de la rama masculina con el juego entre Janik Sinner ante Carlos Alcaraz.