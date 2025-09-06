type here...
Buscar
31.7 C
Managua
sábado, septiembre 6, 2025
Deportes

Tenista rusa Aryna Sabalenka gana el US Open

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, conquistó su segundo título consecutivo del US Open al vencer a la estadounidense Amanda Anisimova, con marcador de 6-3 y 7-6 la tarde de este sábado.


La final fue  disputada en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York, en un duelo que duró 1 hora y 36 minutos.


Con esta victoria, Sabalenka suma su cuarto título de Grand Slam y se convierte en la primera mujer en revalidar el título del US Open desde Serena Williams, que lo hizo en 2012 y 2014.


Este domingo a las 12 del mediodía será la final de la rama masculina con el juego entre Janik Sinner ante Carlos Alcaraz.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456