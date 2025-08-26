Tenista noruego Casper Ruud se queja del olor a marihuana en el US Open en Nueva York

El tenista noruego Casper Ruud se quejó públicamente porque en Nueva York, donde se juega el torneo de Tenis US Open, hay un fuerte olor a marihuana en las calles y en las canchas.

Casper Ruud critica el olor a marihuana en el US Open

Ruud mencionó que esta situación resulta molesta para los jugadores, especialmente cuando están agotados después de los partidos.

“Vayas donde vayas huele a marihuana, incluso en las pistas de tenis, no es divertido estar cansado y al mismo tiempo tener que inhalar el olor”, mencionó en una entrevista.

Casper Ruud no es el único que se ha quejado, en ediciones anteriores, tenistas como Maria Sakkari y Nick Kyrgios también expresaron lo mismo.

El consumo recreativo de marihuana es legal en Nueva York desde 2021, aunque la organización del US Open prohíbe fumar dentro del complejo.

Sin embargo, el torneo se celebra junto al Corona Park, donde el consumo está permitido, lo que ha generado que el olor se filtre hasta las canchas más cercanas.

