¡Sufriendo! Atlético, Barcelona y Madrid avanzan en la Copa del Rey

Los equipos grandes del fútbol español sufrieron para avanzar de ronda en la Copa del Rey, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid terminaron derrotando a C.F Talavera, Guadalajara y Baleares respectivamente.

El Atlético de Madrid ganó 3-2 a un equipo de tercera división (baleares) y pidiendo la hora al final del partido, el Barcelona en 45 minutos no pudo hacerle un gol a Guadalajara, que actualmente está en el puesto 17 de la tercera división del fútbol español y fue hasta el 70 donde anotaron, por su parte el Real Madrid derroto 3-2 al C.F. talavera de la tercera división española.

Una de las sorpresas en la ronda de 16vos de final fue la eliminación de la Real Sociedad ante el Albacete, un equipo de segunda división. Otra de las grandes sorpresas fue la también eliminación del Villarreal que va peleando la liga (cuarto lugar) está temporada y fue eliminado por Racing de Santander, un equipo de tercera división, también el Sevilla fue eliminado por el Alavés.

La ronda de octavos de final se jugará el 14 de enero del 2026, los cuartos de final el 04 de febrero, las semifinales el 11 del mismo mes y la gran final se jugará el 25 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla.