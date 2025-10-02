Deportes

Shohei Ohtani hará historia en la Serie Divisional MLB

Por José Luis García
Este sábado en Filadelfia, Shohei Ohtani abrirá el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional entre Dodgers y Filis y será el primer jugador en la historia en iniciar juegos de postemporada tanto como lanzador como bateador.

En su octava temporada en Grandes Ligas y apenas su segunda experiencia en playoffs, Ohtani llega en gran momento como pitcher, registró 14 aperturas con una efectividad de 2.87, 62 ponches y solo 9 boletos.

Como bateador, en la temporada tuvo 55 jonrones, 172 hits y promedio de 282 puntos.

Tras superar una segunda cirugía de codo y regresar al montículo en junio, el japonés se ha convertido en el arma secreta de los Dodgers, que buscan repetir el título de Serie Mundial.

