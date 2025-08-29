Semifinales de la Americup: Brasil vs EE.UU. y Argentina

Las semifinales del torneo de Baloncesto Americup inician este sábado en el Polideportivo Alexis Argüello, con el juego entre Brasil y Estados Unidos, a las 2 y 40 minutos de la tarde.

En la fase de grupos, Estados Unidos doblegó 90-78 a Brasil, y ahora los cariocas buscan una revancha para clasificar a la final.

En la otra semifinal, a las 6:40 de la tarde del sábado se enfrentan los campeones Argentina ante la selección de Canadá.

En la ronda de cuartos de final Argentina venció 82-77 a Puerto Rico, mientras Canadá doblegó 94-56 a Colombia.

La final de la Americup 2025 será el domingo a las 6:10 de la tarde en el Polideportivo Alexis Argüello.