Selecciones de béisbol de Nicaragua participarán en tres torneos mundiales en 2026

El 2026 para nuestro país en el béisbol será de grandes eventos, ya que tres selecciones de diferentes categorías participarán en torneos mundiales.

La selección mayor de béisbol se alista para participar en el Clásico Mundial en marzo, en ese torneo jugaremos contra República Dominicana, Países Bajos, Israel y Venezuela.

En julio la selección de béisbol categoría sub-15, tendrá su participación en el mundial, aunque todavía resta definir dónde será el torneo.

En noviembre, se realizará en nuestro país la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, y las sedes de ese torneo serán los estadios Rigoberto López Pérez, en León; Roberto Clemente, de Masaya, y Estadio Nacional Soberanía, de Managua.

