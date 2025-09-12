Selección U-15 de béisbol lista para torneo Panamericano

La Selección de Béisbol U-15, fue abanderada la mañana de este viernes en el Instituto Nicaragüense de Deportes IND para su participación en el Campeonato Panamericano a realizarse en Ciudad Juárez, México.

El compañero Maurice Ortega Murillo, delegado de la Presidencia de la República, informó que este torneo se jugará entre el 13 y el 18 de septiembre.

«Como siempre, trasladamos el abrazo, el saludo, de parte de nuestros Copresidentes, el Comandante Daniel y la compañera Rosario, a todos ustedes atletas, al cuerpo técnico, a los miembros de la federación”, dijo Maurice.

Igualmente transmitió el reconocimiento especial a los padres de familias, por ese apoyo que es fundamental para el desarrollo de nuestros atletas.

La delegación de la Selección Nacional de Béisbol U15 está integrada por 27 personas, entre ellos 20 atletas, cinco entrenadores, un delegado y un árbitro.

Nicaragua debutará en el torneo el domingo a las tres de la tarde frente a Estados Unidos; y el lunes se jugará contra México a las siete de la noche.