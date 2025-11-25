Selección nicaragüense de baloncesto enfrenta a Estados Unidos en eliminatorias mundialistas

La selección de baloncesto de Nicaragua enfrenta a Estados Unidos, este viernes en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua, en las Eliminatorias Rumbo al Mundial, de Qatar 2027.

Nicaragua vs Estados Unidos: rumbo al Mundial 2027

Para el encuentro los precios de las entradas cuestan 120, 320 y mil córdobas, ya incluyendo el cargo por servicios.

El técnico de Nicaragua, David Rosario, dio a conocer la lista de jugadores convocados y figuran Norchad Omier; Jared Ruíz; Bartel López; Josmel Martínez y Francisco Garth.

En la lista de jugadores de Estados Unidos figuran los jugadores Marjon Beauchamp, Pedro Bradshaw, Garrison Brooks, Torrey Craig, Kessler Edwards, Kyle Guy, todos ellos con una gran experiencia.

La Copa Mundial de baloncesto de Qatar 2027, tendrá la participación de 32 selecciones.