Selección Nicaragüense de Baloncesto busca nuevo talento con entrenamientos en el Polideportivo España

La Selección Nacional de Baloncesto de Nicaragua anunció la realización de un Try Out, los días 9, 10 y 11 de diciembre, con el objetivo de identificar y reclutar jóvenes con talentos para formar parte de las selecciones.

Los entrenamientos serán a las ocho de la mañana en el Polideportivo España, en Managua, pueden participar mujeres y varones, entre 14 y 16 años que deseen mostrar sus habilidades y aspirar a formar parte del proceso de desarrollo de la selección nacional.

Los entrenadores que estarán evaluando las habilidades de los jugadores será el experimentado coach David Rosario, de la selección mayor de Nicaragua junto a todos su staff.

También estará el entrenador Leonel Avilés y todo su equipo de trabajo.