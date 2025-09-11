Selección de béisbol U-15 de Nicaragua jugará en México en Torneo Panamericano

La Federación Nicaragüense de Béisbol (FENIBA), dio a conocer que la selección de béisbol U-15 participará en el campeonato Panamericano a jugarse en Ciudad Juárez, México, desde este sábado 13 de septiembre.

Nicaragua debutará el domingo a las tres de la tarde frente a Estados Unidos; y el lunes jugaremos contra México a las siete de la noche.

El próximo martes Nicaragua se medirá a Panamá, a las siete de la noche y la fase de grupos se cierra ante Costa Rica, el miércoles a las tres de la tarde.

La selección la integran los lanzadores David Bent, Delon Williams, Enrique García, Fredel Zapata, José Álvarez, Juan Mena y Juan Rayo.

Además están los jugadores de cuadro Andrés Sotelo, Edrián Solórzano, Engel González, Gabriel Gutiérrez, Kenner Barrantes y Rottman Trujillo.

También forman parte del equipo los jardineros Brandon Neira, Johan Saravia, Josh Dixon y Nikel Hodgson.



