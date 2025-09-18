Selección de béisbol femenina fue abanderada para torneo Panamericano en Venezuela

La mañana de este jueves se realizó el abanderamiento de la selección de béisbol femenina de Nicaragua que participará en el Campeonato Panamericano a jugarse en el Estado de La Guaira, Venezuela, entre el 19 y el 28 de septiembre.

El acto de entrega del pabellón nacional, fue presidido por el compañero Maurice Ortega Murillo, delegado de la Copresidencia y Daniel Sequeira CoDirector del Instituto Nicaragüense de Deportes.

En el torneo, Nicaragua debutará ante México, este domingo a las 12:30 del mediodía, y el lunes jugará ante Venezuela a las 4 de la tarde.

El martes 23 de septiembre, Nicaragua se medirá con Cuba a las 12:30 del mediodía y se cerrará la fase de grupos el próximo miércoles a la misma hora ante Argentina.

Dentro de la selección de béisbol de Nicaragua se encuentra la preciosa y carismática Ashly Putchie Allen, una joven modelo originaria de la Costa Caribe, muy seguida en las redes sociales de nuestro país.

Recientemente participó en el certamen de belleza Reinas Nicaragua, donde fue electa Princesa del Evento demostrando que su belleza y talento son características únicas en ella.

Dentro de la selección Ashly Putchie Allen, juega en los jardines y es una de las primeras bateadoras del equip