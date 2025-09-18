type here...
Selección de béisbol de Nicaragua U-15 clasifica al mundial de la categoría a realizarse en Italia en 2026

Por José Luis García
La Selección de Béisbol de Nicaragua Categoría U-15 finalizó el torneo Panamericano en México, con récord de tres victorias y una derrota y se clasificó al mundial de la categoría a realizarse en Italia en 2026.

Nicaragua tuvo que esperar la victoria de Estados Unidos 10-0 sobre México para obtener su clasificación.

La confederación mundial de béisbol decidió no realizar los partidos por las medallas debido al mal clima en ciudad Juárez, para otorgar la clasificación a Estados Unidos y Nicaragua que tuvieron el mejor récord en la fase de grupos.

La de Italia será la tercera participación de Nicaragua en un Mundial U-15. En 2024, la tropa azul y blanco quedó en cuarto lugar en el torneo realizado en Colombia.

