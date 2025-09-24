Béisbol Femenino: Nicaragua noquea a Argentina y jugará semifinales ante Venezuela en Panamericano

La selección femenina de béisbol de Nicaragua venció 11-2 a Argentina y se clasificaron a las semifinales del Campeonato Panamericano Femenino, la tarde de miércoles.

Nicaragua avanza a semifinales del Panamericano Femenino

En su último juego de la fase regular, Nicaragua ligó nueve hits. Se destacaron Roxana Gutiérrez, Jennifer Godínez y Julissa Oviedo quienes anotaron dos carreras cada una.

Por Nicaragua la lanzadora ganadora fue Ashly Mendoza, y también se destacó Brisa Solórzano.

Nicaragua este jueves jugará las semifinales del torneo ante Venezuela a las cuatro de la tarde.

