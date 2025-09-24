Deportes

Béisbol Femenino: Nicaragua noquea a Argentina y jugará semifinales ante Venezuela en Panamericano

Por José Luis García
Lectura: Menos de un minuto(s)

La selección femenina de béisbol de Nicaragua venció 11-2 a Argentina y se clasificaron a las semifinales del Campeonato Panamericano Femenino, la tarde de miércoles.

Nicaragua avanza a semifinales del Panamericano Femenino
Nicaragua avanza a semifinales del Panamericano Femenino

En su último juego de la fase regular, Nicaragua ligó nueve hits. Se destacaron Roxana Gutiérrez, Jennifer Godínez y Julissa Oviedo quienes anotaron dos carreras cada una.

Por Nicaragua la lanzadora ganadora fue Ashly Mendoza, y también se destacó Brisa Solórzano.

Nicaragua este jueves jugará las semifinales del torneo ante Venezuela a las cuatro de la tarde.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456