Selección de béisbol de Nicaragua debuta contra Honduras en Juegos Centroamericanos

La selección de béisbol de Nicaragua debuta contra Honduras, el viernes 24 de octubre a las dos de la tarde, en los Juegos Centroamericanos de Guatemala.

El segundo partido de los pinoleros será contra El Salvador, a las 6 de la tarde, el domingo 26 de octubre. El lunes, Nicaragua se mide a Costa Rica a las dos de la tarde.

El último partido del torneo será contra Guatemala, el martes 28 a las seis de la tarde.

Todos los partidos serán en el estadio Enrique «Trapo» Torrebiarte, según el formato de competencia, al finalizar la fase de grupos, el equipo que tenga más victorias gana la medalla de oro.