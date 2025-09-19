Sébaco a mantener el liderato, Estelí y Diriangén a la caza de la cima

Este sábado se pone en marcha la jornada diez del futbol nicaragüense y el sorpresivo Sébaco entra como líder, el Tren del Norte-Real Estelí, buscara una victoria más cuando enfrente al Real Madriz y asaltar la punta.

Sébaco viene de derrotar 3-1 al Real Estelí y es el nuevo líder del torneo con 18 puntos, seis victorias y tres derrotas y este domingo jugara en casa ante los Indígenas de Matagalpa a las 3pm.

Por su parte el Tren jugara en el Estadio Solidaridad ante los somoteños el domingo 21 de septiembre a las 6pm. Estelí entra como sublíder del torneo con 17 puntos, cinco victorias, dos empates y una derrota, con doce goles a favor y ocho en contra, por su parte los somoteños están en la octava posición con solamente nueve puntos (tres victorias y seis derrotas).

Los Caciques del Diriangén visitan el estadio Nacional para enfrentarse a Rancho Santana a las 5pm, por su parte Jalapa en el estadio Alejandro Ramos Turcio recibe a Managua F.C el sábado 3pm y los universitarios de la Unan-Managua en el Nacional (8pm) ante Walter Ferretti.

La tabla de posiciones tiene como líder a Sébaco con 18 puntos, Real Estelí 17, Caciques del Diriangén y Managua F.C 16, Walter Ferretti 12, Indígenas de Matagalpa 11, Jalapa y Real Madriz 9, Unan-Managua 8 y en el fondo Rancho Santana con solamente siete unidades.