miércoles, agosto 20, 2025
Se agotaron las entradas para el juego entre Nicaragua y Costa Rica

Por José García
La Federación Nicaragüense de Fútbol informó que ya se agotaron todos los boletos para el juego del 5 de septiembre entre Nicaragua y Costa Rica.

Se estima que un total de 17 mil boletos fueron vendidos, por consiguiente el día del partido el estadio estará lleno en su totalidad.

El encuentro entre ticos y nicaragüenses corresponde a las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.

Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes, transmitirá este gran partido que mantiene a la expectativa a los amantes del fútbol.

En redes sociales los internautas hicieron comentarios tristes, pues expresaron que muchos no tienen boleto para el juego.

¡Boletos agotados! Nicaragua vs Costa Rica al completo
