Se agotaron las entradas para el juego entre Nicaragua y Costa Rica

La Federación Nicaragüense de Fútbol informó que ya se agotaron todos los boletos para el juego del 5 de septiembre entre Nicaragua y Costa Rica.
Se estima que un total de 17 mil boletos fueron vendidos, por consiguiente el día del partido el estadio estará lleno en su totalidad.
El encuentro entre ticos y nicaragüenses corresponde a las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.
Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes, transmitirá este gran partido que mantiene a la expectativa a los amantes del fútbol.
En redes sociales los internautas hicieron comentarios tristes, pues expresaron que muchos no tienen boleto para el juego.