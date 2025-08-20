Se agotaron las entradas para el juego entre Nicaragua y Costa Rica

La Federación Nicaragüense de Fútbol informó que ya se agotaron todos los boletos para el juego del 5 de septiembre entre Nicaragua y Costa Rica.

Se estima que un total de 17 mil boletos fueron vendidos, por consiguiente el día del partido el estadio estará lleno en su totalidad.

El encuentro entre ticos y nicaragüenses corresponde a las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.

Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes, transmitirá este gran partido que mantiene a la expectativa a los amantes del fútbol.

En redes sociales los internautas hicieron comentarios tristes, pues expresaron que muchos no tienen boleto para el juego.

¡Boletos agotados! Nicaragua vs Costa Rica al completo



