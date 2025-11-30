San Marcos FC campeón del Apertura con goleada 4-0 sobre Masachapa
El San Marcos FC venció por goleada 4-0 a Masachapa, para ganar el título del torneo Apertura de la Liga de Ascenso del fútbol nacional al imponerse en el global 4-2, la tarde de este domingo.
Por San Marcos las principales figuras en la final fueron Brian Calabrese y Carlos Muñoz, los goleadores del encuentro.
Con el título de Campeón del Apertura, ahora el San Marcos, necesita mantener el liderado en el torneo clausura para volver a la primera división del fútbol nacional.
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