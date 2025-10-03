Roxana Mendoza y mexicana Ana Miramón disputan título FEDELATIN AMB en el gimnasio Nicarao

La boxeadora granadina Roxana Mendoza marcó este viernes 113.8 libras y su rival la mexicana Ana Miramón, pesó 112.6 libras, ambas superaron la ceremonia de pesaje y este sábado se enfrentarán por el título FEDELATIN, de la AMB, en la categoría de las 115 libras.

La mexicana Ana Miramón, que registra en su carrera ocho victorias, cinco por la vía del nocaut y no tiene derrotas.

La granadina Roxana Mendoza, tiene siete victorias, dos de ellas por nocaut y no tiene derrotas.

En el combate semiestelar el chinandegano Freddy Laínez enfrentará al capitalino Marcio Soza.

En el tercer combate más importante se enfrentarán Daniel Tercero, de Managua ante Elvis Guevara, de Chontales.

La velada el sábado inicia a las siete de la noche, en el gimnasio Nicarao y el precio de la entrada es de 150 córdobas.