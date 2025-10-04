Roxana Mendoza gana título Fedelatin de la AMB superando a la mexicana Ana Miramón

La boxeadora granadina Roxana “La Chela” Mendoza venció por decisión unánime a la mexicana Ana Miramón, para conquistar el título FEDELATIN de la Asociación Mundial de Boxeo en las 115 libras.

En el combate desarrollado la noche de este sábado en el gimnasio Nicarao, en Managua la pinolera Roxana Mendoza se impuso en las tarjetas 77-74, 76-75 y 78-73.

Durante la pelea Roxana Mendoza conectó los mejores golpes y en el tercer round derribó a la mexicana, quien además de perder la pelea, también se despidió de su récord invicto. En tanto, la pinolera mejoró su récord a 8 victorias, 2 nocaut y se mantiene invicta.

“Fue una pelea muy buena y gracias a Dios obtuvimos el resultado deseado, ella fue una rival muy complicada y a seguir trabajando para el futuro”, dijo Roxana Mendoza, tras el combate.