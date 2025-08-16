type here...
Deportes

Roxana Mendoza busca el título FEDELATIN el 12 de septiembre

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

La boxeadora granadina Roxana Mendoza, peleará el 12 de septiembre en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua, por el título FEDELATIN de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría de las 115 libras.

La rival de la gladiadora pinolera será la panameña Janeth Asprilla, quien tiene récord una victoria, dos derrotas y tres empates.

Por su parte Roxana Mendoza, suma en su carrera profesional, seis victorias, una por la via del nocauts y no tiene derrotas, de conquistar el título FEDELATIN la carrera de Roxana Mendoza podría ascender en el panorama internacional.

En esa misma velada del 12 de septiembre en el Polideportivo Alexis Argüello, Román «Chocolatito» Gonzalez se enfrentará al Mexicano Hector «Ratón» Robles.

