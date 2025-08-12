Rockos mantienen invicto en Bola Lenta y Los Conejos son líderes en el Softbol Modificado en Estelí

El equipo de los Rockos sigue dominando el softbol lanzamiento modificado en la ciudad de Estelí y este fin de semana mantuvieron el invicto y mejoraron su balance a 8-0 en la Liga de Softbol Lanzamiento Lento Master que organiza la Asociación Departamental de Softball de Estelí (ASODESOES), que encabeza el compañero Milton Lanuza.

Los Rockos dominan la liga y el grupo “A” del campeonato con su record de 8-0 en ganados y perdidos, Papa Jam es segundo con 6-2, La Trinidad 4-4, Piratas 2-6 y Noel Vega 0-6. El grupo “B” lo domina el team Erick Sáenz con 6-2, Rincón Sofbolero 5-3, Tigres 4-4, Santa Cruz 3-5 y Ángeles 0-6.

Por su parte Los Conejos están dominando la XII Edición de la Liga de Softbol Lanzamiento Modificado Recreativo-2025, su balance de 13-3 lo coloca en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo, Los Ponce son segundos con 11-4, El Rosario 8-7, Tiburones 7-9, Plasencia 6-10, La Thompson 5-9 y Los Arce 3-11.

Este fin de semana los Tiburones barrieron 2-0 a Plasencia, Los Ponce ganaron la serie 2-0 a La Thompson y Los Conejos 2-0 a El Rosario.