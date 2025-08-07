Revista France Football entregará el Balón de Oro el 22 de Septiembre

La revista France Football dio a conocer la lista de los 30 jugadores nominados para ganar el Balón de Oro 2025, en una edición marcada por la ausencia de históricos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La gala donde se conocerá el ganador del balón de oro se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia.

Entre los favoritos para ganar el prestigioso premio destacan el francés Ousmane Dembélé, figura del Paris Saint Germain, donde fue campeón de Europa, y el joven español Lamine Yamal, quien brilló con el FC Barcelona y la selección española.

La temporada pasada, Yamal registró con el Barcelona, un total de 23 asistencias en 65 partidos, con 23 goles.

Mientras el favorito de muchos Ousmane Dembéle, tuvo 15 asistencias en 60 juegos, donde marcó 37 goles.

