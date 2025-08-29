type here...
viernes, agosto 29, 2025
Deportes

René Alvarado se enfrenta a Elysson Márquez el 12 de septiembre

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

El excampeón mundial nicaragüense René «Gemelo» Alvarado peleará ante el gladiador Elysson Márquez, en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua, el próximo 12 de septiembre.

En su carrera, René Alvarado fue campeón mundial de las 130 libras, tiene récord de 35 victorias, 16 derrotas y 22 nocauts, mientras el también nicaragüense Elysson Márquez, suma 12 victorias, 4 derrotas y dos empates.

En la misma cartelera la pelea estelar será entre Román «Chocolatito» González ante el mexicano Héctor «Ratón» Robles.

El gladiador azteca tiene un récord de 13 victorias por 8 derrotas, mientras el nicaragüense suma 52 peleas ganadas, 42 nocauts y cuatro derrotas.

