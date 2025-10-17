Regresa la liga de España con el real Madrid en la cima

Luego de los partidos de selecciones nacionales, este fin de semana regresa la Liga Española de fútbol con el Real Madrid, estando en primer lugar del torneo.

Este sábado a las 8:15 de la mañana el Barcelona se enfrentará al Girona, el encuentro será en el estadio Olímpico de Montjuic, de Barcelona.

El domingo el Real Madrid jugará contra el Getefa, a la una de la tarde hora de Nicaragua.

En la tabla de posiciones Real Madrid es líder con 21 puntos, Barcelona es segundo con 19, Villarreal es tercero con 16 unidades.