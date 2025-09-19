type here...
Buscar
29.7 C
Managua
viernes, septiembre 19, 2025
Deportes

Regresa al país la Selección U-15 de béisbol tras clasificar al Mundial Italia 2026

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

La Selección de Béisbol U-15, ganadora de la medalla de plata en el Panamericano de Béisbol en México y clasificada al Mundial de la categoría en Italia 2026, retornó la mañana de este viernes a la Tierra de Lagos y Volcanes.

Los jugadores fueron recibidos por el compañero Maurice Ortega Murillo, delegado de la Copresidencia y el compañero Nemesio Porras, Presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado (FENIBA).

Los peloteros de la selección U-15, entregaron al compañero Maurice Ortega Murillo, una medalla y la placa de segundo lugar del Panamericano de Béisbol, como muestra de agradecimiento de los atletas de Nicaragua hacia nuestras autoridades.

«Estamos muy agradecidos y orgullosos de tenerlos como peloteros. De parte del Comandante Daniel y la Compañera Rosario, trasladamos ese abrazo de felicitaciones para ustedes y sus familiares», dijo el compañero Maurice.

En el torneo Panamericano, esta selección de béisbol obtuvo tres victorias por una derrota, y ahora se prepararán para el Mundial del próximo año a desarrollarse en Italia.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456