Real Madrid viaja a Kazajistan para enfrentar este martes Kairat Almaty en Champions

Desde las 10:45 de la mañana (hora nica) de este martes, el Real Madrid se estará enfrentando al Kairat Almaty de Kazajistán, en la primera ronda de la UEFA Champions League (UCL).

Real Madrid vs Kairat: duelo clave en Champions League

El Kairat Almaty perdió 4-1 ante el Sporting de Portugal en su debut en Champions, los españoles vencieron 2-1 al Olympique de Marsella (Francia) en el estadio Santiago Bernabéu. El team Kairat, nunca ha ganado en casa en una fase de grupos en la liga europea (un empate y dos derrotas), el técnico es Rafael Urazbakhtin. Por su parte, el Real Madrid viene de perder el Derby ante el Atlético de Madrid 5-2, esta fue la primera derrota oficial (siete triunfos y una derrota) del cuadro de Xabi Alonso.

Historial de enfrentamientos: Estos equipos nunca se han enfrentado en competencias oficiales, pero los clubes españoles permanecen invictos ante equipos de Kazajistán en Champions, una victoria y un empate.

Alineaciones probables:

Kairat Almaty: Kalmyrza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Machado; Arad, Kasabulat; Myrinskiy, Jorginho, Gromyko; Satpaev.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Alaba, Fran García; Camavinga, Güler, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

La jornada completa de este martes en Champions es la siguiente: