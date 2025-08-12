Real Madrid vence sin problemas al Tirol FC en Austria

El Real Madrid finalizó su preparación para la temporada 2025-26 con una contundente victoria 4-0 frente al equipo austriaco Tirol FC, la mañana de este martes.

Real Madrid arrasa 4-0 al Tirol FC en su pretemporada

Éder Militao, abrió el marcador con gol de cabeza, también anotó dos goles Kylian Mbappé y terminó la goleada el brasileño Rodrigo Goes, en un partido donde los blancos no tuvieron ningún problema.

Con su nuevo director técnico Xabi Alonso, el Real Madrid, apuesta por volver a la cima de torneos como la Liga, La Uefa Champions League y la Copa del Rey.

El conjunto merengue debuta en la temporada de la Liga de España, el próximo martes cuando enfrenten al Osasuna.