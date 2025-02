Real Madrid vence al Manchester City en partido de ida en la Champions

Con un gol de último minuto de Jude Bellingham, el Real Madrid venció 3-2 al Manchester City, la tarde de este martes en la fase de repechajes de la Uefa Champions League.

El encuentro inició con gol de Erling Haaland, en el minuto 19, empató el Real Madrid con gol de Kylian Mbappé al minuto 60

En la recta final del juego Erling Haaland, del Manchester volvió a marcar gol, sin embargo el Madrid empató por medio de Brahin Diaz y el gol de Jude Bellingham llegó en el minuto 90+2.

El partido de vuelta para definir al clasificado a octavos de final de Champions, entre Real Madrid y Manchester City, será el próximo miércoles.

