Real Madrid vence al Levante y sigue líder en La Liga de España

La tarde de este martes el Real Madrid venció sin complicaciones 4-1 al Levante para mantenerse en el primer lugar de la Liga Española de fútbol.

Kylian Mbappé volvió a ser la figura del equipo merengue con dos goles, también anotaron Vinicius Jr y Franco Mastantuono.

El Barcelona jugará ante el Real Oviedo, el próximo jueves a la 1:30 de la tarde hora de nuestro país, en el encuentro Lamine Yamal no tendrá acción por una lesión en la pelvis.

El Real Madrid es líder de la Liga con 18 puntos, seguido por Barcelona y Villareal con 13 puntos cada uno.