type here...
Buscar
32.7 C
Managua
martes, septiembre 23, 2025
Deportes

Real Madrid vence al Levante y sigue líder en La Liga de España

Por José Luis García
Lectura: Menos de un minuto(s)

La tarde de este martes el Real Madrid venció sin complicaciones 4-1 al Levante para mantenerse en el primer lugar de la Liga Española de fútbol.

Real Madrid líder tras goleada 4-1 al Levante
Real Madrid líder tras goleada 4-1 al Levante

Kylian Mbappé volvió a ser la figura del equipo merengue con dos goles, también anotaron Vinicius Jr y Franco Mastantuono.

El Barcelona jugará ante el Real Oviedo, el próximo jueves a la 1:30 de la tarde hora de nuestro país, en el encuentro Lamine Yamal no tendrá acción por una lesión en la pelvis.

El Real Madrid es líder de la Liga con 18 puntos, seguido por Barcelona y Villareal con 13 puntos cada uno.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456