Real Madrid vence al Getafe y sigue líder de la Liga

Con mucho dramatismo el Real Madrid sufrió para vencer 1-0 al Getafe y mantenerse en el primer lugar de la Liga de España, la tarde de este domingo.

En el encuentro el único gol del partido fue anotado por Kylian Mbappé, al minuto 80; Real Madrid dominó el juego pero no pudieron marcar más goles.

El Barcelona por su parte venció 2-1 al Girona, los goles del Barza fueron de Pedri y Ronald Araujo.

En la tabla de posiciones del torneo Real Madrid es líder con 24 puntos; mientras Barcelona es segundo 22.