Real Madrid-Talavera y Barcelona-Guadalajara, los cruces de dieciseisavos en Copa del Rey

Se realizó este martes el sorteo para definir los cruces de dieciseisavos de la Copa del Rey y los dos grandes del futbol español, Real Madrid y Barcelona; conocieron a sus rivales.

El actual campeón Barcelona, inicia su camino en la Copa del Rey en el estadio Pedro Escartín, donde se medirá al Dépor Guadalajara, quien actualmente es decimoséptimo de su grupo en la tercera división. El Real Madrid jugara en el Municipal del Prado ante Talavera de la Reina, quien actualmente es colista de su grupo en tercera, pero viene de eliminar al Málaga en la anterior ronda.

El Atlético de Madrid chocara ante el Atlético Baleares, este equipo viene de eliminar al Espanyol. El único duelo entre equipos de Primera es el que disputarán el Alavés ante Sevilla. En esta ronda, al igual que en las anteriores, tampoco habrá VAR, cuyo uso comenzará a partir de los octavos de final.

Todas las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 diciembre.