Real Madrid enfrenta al Olympique de Marsella en el inicio de La Champions

Este martes arranca la temporada 2025-26, de la UEFA Champions League, y el Real Madrid se enfrentará a la una de la tarde al Olympique de Marsella, de Francia, en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid enfrenta al Olympique de Marsella

La última vez que ambos equipos jugaron, el Real Madrid ganó 3-0 y 3-1 en ambos partidos sobre el Marsella.

En otros duelos el Borussia Dortmund, de Alemania enfrenta a la Juventus, de Italia; y el Athletic de Bilbao, de España, enfrenta al Arsenal, de Inglaterra.

El miércoles el actual campeón de la Champions, París Saint Germain enfrentará al Atalanta, en tanto el Bayern de Múnich jugará ante el Chelsea.

El jueves a la una de la tarde debuta el Barcelona en el torneo enfrentando al Newcastle, de Inglaterra.

Para esta temporada los equipos favoritos al título son Real Madrid, París Saint Germain, Barcelona, Manchester City, Inter de Milán y Liverpool.

