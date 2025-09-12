type here...
Buscar
27.7 C
Managua
viernes, septiembre 12, 2025
Deportes

Real Madrid enfrenta a la Real Sociedad en la Liga de España

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)


El Real Madrid, equipo que se mantiene en primer lugar de la liga de España de fútbol, se medirá este sábado a la Real Sociedad, a las 8:15 minutos de la mañana, hora de Nicaragua.


El Atlético de Madrid, otro de los mejores equipos de España, se enfrenta también este sábado a la una de la tarde ante el Villareal.


Por su parte el Barcelona juega el domingo a la una de la tarde contra el Valencia.


En la tabla de posiciones del torneo solo Real Madrid y el Athletic de Bilbao tienen nueve puntos y están en primer lugar, mientras Villarreal, Español y Barcelona tienen siete puntos cada uno.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456