Real Madrid enfrenta a la Real Sociedad en la Liga de España



El Real Madrid, equipo que se mantiene en primer lugar de la liga de España de fútbol, se medirá este sábado a la Real Sociedad, a las 8:15 minutos de la mañana, hora de Nicaragua.



El Atlético de Madrid, otro de los mejores equipos de España, se enfrenta también este sábado a la una de la tarde ante el Villareal.



Por su parte el Barcelona juega el domingo a la una de la tarde contra el Valencia.



En la tabla de posiciones del torneo solo Real Madrid y el Athletic de Bilbao tienen nueve puntos y están en primer lugar, mientras Villarreal, Español y Barcelona tienen siete puntos cada uno.