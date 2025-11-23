Real Madrid empata 2-2 con Elche y sigue líder

El Real Madrid tuvo una jornada complicada y empató 2-2 ante el Elche, para mantenerse en el primer lugar de la Liga de España, la tarde de este domingo.

Los goles del Elche fueron de Aleix Febas y Alvaro Rodríguez, por el Real Madrid anotaron Dean Huijsen y en la recta final marcó Jude Bellingham para el empate 2-2.

El sábado el Barcelona venció 4-0 al Athletic de Bilbao, con dos goles de Ferran Torres, otro de Robert Lewandoski y otro de Fermín López.

En la tabla de posiciones Real Madrid es líder con 32 puntos, mientas el Barcelona es segundo con 31 unidades.