Real Madrid debuta en Champions enfrentando al Manchester City

La temporada 2025-26 de la UEFA Champions League, iniciará con uno de los duelos más esperados entre Real Madrid y el Manchester City.

El partido se jugará entre el 16 y 18 de septiembre en la jornada inaugural del torneo en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, España.

Este jueves también se definió el grupo del Real Madrid y tendrá rivales de mucha trayectoria como el Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

El año pasado, el Real Madrid fue eliminado de la Champions por el Arsenal, en cuartos de final.

También se conoció que el Barcelona enfrentará al París Saint Germain en su primer partido de Champions.

El equipo culé comparte grupo con el Chelsea, Eintracht de Fráncfort, Club Brujas, Olympiacos, Slavia de Praga, el Copenhague y el Newcastle.

Los clubes Barcelona y Real Madrid aspiran a llegar a la gran final de esta nueva temporada en la Champions.

