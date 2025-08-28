type here...
Buscar
32.7 C
Managua
jueves, agosto 28, 2025
Deportes

Real Madrid debuta en Champions enfrentando al Manchester City

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

La temporada 2025-26 de la UEFA Champions League, iniciará con uno de los duelos más esperados entre Real Madrid y el Manchester City.

El partido se jugará entre el 16 y 18 de septiembre en la jornada inaugural del torneo en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, España.

Este jueves también se definió el grupo del Real Madrid y tendrá rivales de mucha trayectoria como el Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

El año pasado, el Real Madrid fue eliminado de la Champions por el Arsenal, en cuartos de final.

También se conoció que el Barcelona enfrentará al París Saint Germain en su primer partido de Champions.

El equipo culé comparte grupo con el Chelsea, Eintracht de Fráncfort, Club Brujas, Olympiacos, Slavia de Praga, el Copenhague y el Newcastle.

Los clubes Barcelona y Real Madrid aspiran a llegar a la gran final de esta nueva temporada en la Champions.

El Real Madrid ya conoce a sus rivales en la fase inicial de la Champions League 2025/26
El Real Madrid ya conoce a sus rivales en la fase inicial de la Champions League 2025/26


Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456