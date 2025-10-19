Rafael Lacayo gana para Nicaragua segunda medalla de Oro en Juegos Centroamericanos

El pinolero Rafael Lacayo ganó esta tarde la segunda Medalla de Oro para Nicaragua en los Juegos Centroamericanos al imponerse en la Prueba Pistola Neumática, con aire a 10 Metros.

Lacayo, un joven de Ticuantepe, clasificó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y fue el abanderado de Nicaragua.

Hasta ahora la otra pinolera Izayana Marenco, de Judo, son los únicos atletas en ganar medalla de oro.

El baloncesto pinolero ganó dos Medallas de Plata en la Modalidad 3vs3 al ritmo de Jared Ruiz y Shannen Peralta. En ambas finales los equipos nicas abrieron ganando, pero aflojaron en el cierre.

Hasta ahora Nicaragua suma dos medallas de oro, dos de plata y 13 de bronce.