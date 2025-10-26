Rabin Bustos gana medalla de oro en deportes electrónicos

El jugador de video juegos Rabin Bustos, ganó para Nicaragua, su primera medalla en la historia de los deportes electrónicos, la tarde de este domingo en los Juegos Centroamericanos, de Guatemala 2025.

Rabin compitió en la modalidad de videjuegos de ESPORTS, que consiste en luchas.

El canotaje sumó una medalla de plata con Luis Jarquín, en los mil 500 metros, en femenino en la misma prueba la pinolera Marisol Jarquín, ganó medalla de bronce.

Edwin Rojas, ganó medalla de bronce en el billar modalidad Pool , individual.

En otras actividades dominicales El Salvador venció 5-3 a Nicaragua en el softbol femenino.

La selección de Nicaragua venció 74-66 a Panamá para avanzar a las semifinales luego de obtener dos victorias sin derrotas en los juegos Centroamericanos.