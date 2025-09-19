¿Qué protestó Masaya y que dijo el informe del árbitro Roberto Moreno en el 7mo juego?

El séptimo y último juego de la ronda semifinal entre los Toros de Chontales y Masaya, se vio envuelto en polémica por una jugada en el propio primer episodio.

La jugada en el cierre del primer inning fue si el pelotero de los Toros José Hurtado piso o no Home Plate y la conexión de Juan Carlos González a un lanzamiento del pitcher Ernesto Glasgon para apelar la jugada en Home.

Aquí les dejamos el informe del árbitro de Home Plate Roberto Moreno y la protesta del mánager de Masaya Bismark Guadamúz, para que ustedes saquen sus propias conclusiones.

Por medio de la presente les informo que en la ciudad de Juigalpa, en el juego entre los toros chontales vs san fernando, en el séptimo juego programado el día jueves 18 del corriente, en el cierre del primer inning, bateando el equipo de chontales con 1 out y con score 1 carrera a cero a favor del equipo toros con corredor en tercera Iván Hernández, y segunda José Hurtado, el bateador Jimmy González (Chontales) conecto un doble donde anoto Iván Hernández y José Hurtado, acto seguido el equipo de Masaya protesto que el jugador José Hurtado no piso el home, por lo que el equipo de Masaya iba a apelar la acción del corredor José hurtado que no piso el home. Al momento de la apelación el bateador en turno Juan C. González le hizo swing al lanzamiento de la apelación y conecto dicho lanzamiento, por lo que se le decreto out, por una acción ilegal donde impidió realizar la apelación.

Posteriormente el manager del equipo san fernando argumenta continuar la apelación de que dicho corredor no había pisado el home plate, diciéndole el cuerpo arbitral reunirse para analizar dicha petición, y llegando a la conclusión que no se debía realizar la apelación, el cual no se realizó.

Continuando el partido. Al realizarse el tercer out con siguiente bateador, llego el manager del equipo san fernando notificándome que iba jugar bajo protesta. No haciéndolo en tiempo y forma a como lo estipula las reglas oficiales de béisbol.

El juego continuo sin ningún inconveniente, quedando el score 7 carreras a 2 a favor del equipo toros de chontales.

Hago constar que la protesta la presentaron por escrito en la apertura del noveno inning, entregándomela el manager del equipo san fernando.

Al finalizar el partido analizamos dicha situación (apelación), el cual comprobamos que no se manejó conforme a las reglas oficiales de béisbol.

Sin más a que agregar, me despido de ustedes.

Atentamente

ROBERTO MORENO

Arbitro Principal

A: Comisionado de Béisbol Superior (CNBS)

A sus manos:

Por medio de la presente, el equipo San Fernando, a través de su mánager Bismarck Guadamuz, protesta la violación del capítulo III, artículo 14 del Sistema de Competición. A su vez, la violación del reglamento oficial de la WBSC, art. BZ-1, en el corrido de bases donde el mánager apeló.

Esta revisión, la cual no fue operada por el árbitro principal Roberto Moreno, violando este. Violando también el art. BZA-1 del reglamento oficial WBSC. También el árbitro violó las reglas oficiales de béisbol 5.09 (B) #8.

Firma Mánager: Bismarck Guadamuz

Firma Árbitro Principal: Roberto Moreno

Firma Anotador Oficial: Arcángel Urguyo

Nota: La protesta fue entregada en el 2do inning del juego.