Púgiles nicas “La Cobrita Orozco” y Alex Vallecillo logran victorias históricas en el boxeo internacional

En pantalla gigante, familias del barrio María Auxiliadora de Managua, apoyaron a los boxeadores nicaragüenses Jordan “La Cobrita” Orozco y Alex Vallecillo, quienes pusieron en alto el nombre de Nicaragua con su desempeño en el cuadrilátero, durante sus pelas realizadas esta noche en Estados Unidos.

Jordan “La Cobrita” Orozco venció en la categoría gallo al puertorriqueño Karlo Rodríguez, por nocaut técnico en el octavo asalto, convirtiéndose así en el Campeón Continental de la AMB. Ahora Jordan cosecha un récord de 10 victorias.

En tanto, Alex Vallecillo, derrotó por decisión unánime al venezolano Nelvis Rodríguez, ganando así el título Fedelatin de la AMB. El púgil nica queda con récord de 13 triunfos y una derrota.

Desde el Movimiento Deportivo Alexis Argüello, se mostró el respaldo a los pugilistas, que con esfuerzo y dedicación han sobresalido en el deporte a niveles internacionales y que hoy contaron con el respaldo de sus familias y vecinos.

“Estamos promocionando y destacando a los deportistas nicaragüenses, desde muy temprano, los vecinos del barrio María Auxiliadora se han hecho presentes para apoyar a nuestros deportistas, vemos a las familias celebrando el triunfo de La Cobrita, en este ambiente lleno de alegría y unidad”, destacó Daniel Hernández, del Movimiento Deportivo.

La familia de La Cobrita Orozco agradeció el acompañamiento y respaldo del gobierno a este joven talento nicaragüense que ha resultado invicto en cada uno de sus combates.