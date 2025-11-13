Puertas del Nacional se abren a las 4 pm y no se permiten monedas, armas y botellas de plástico

Desde las 4pm estarán abiertas las puertas del estadio Nacional de futbol para el partido Nicaragua-Honduras, de las eliminatorias mundialistas. “La idea es evitar las filas y que los aficionados entren con tiempo y tranquilos al estadio”, nos dijeron dirigentes de la federación nicaragüense de futbol.

Los precios de las entradas para los nicaragüenses son de 1500 córdobas en las graderías Norte y Sur, 300 córdobas en la grada Oeste y para los hondureños (gradería nor-oeste) es de 500 córdobas. Los niños menores de 10 años no pagan su entrada.

También se han tomado algunas medidas de seguridad para evitar problemas, a continuación, les dejamos los objetos que son prohibidos llevar al nacional:

Encendedores, cigarrillos, cigarrillos electrónicos y otros similares. Luces de bengala, pirotécnicos, explosivos, detonadores u objetos que los contengan. Botellas de vidrio, plástico rigido, latas u otros objetos contundentes. Trompetas, tambores u objetos similares. Armas de cualquier tipo, incluidas las de defensa personal, municiones o componentes de pistola. Sillas plegables o paraguas. Monedas u otros similares.