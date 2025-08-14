Prospecto Luis García firmará por 300 mil dólares con Los Rangers de Texas

El joven prospecto del béisbol de Nicaragua, Luis García, estampará su firma con la organización de Grandes Ligas, los Rangers de Texas, en enero de 2027, cumpliendo así su primer gran objetivo.

Según conoció Tu Nueva Radio Ya, por firmar su contrato para el béisbol organizado Luis García, recibirá un bono de 300 mil dólares.

Actualmente el pelotero se encuentra en República Dominicana, en una academia de desarrollo de Talento y ahí captó la atención de los Rangers.

Luis García, es un joven de 15 años, juega en la posición de campo corto, este año debutó en la primera división de Nicaragua con los Dantos, además tiene un largo recorrido por selecciones menores donde siempre se ha destacado como uno de los mejores.