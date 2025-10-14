Primer duelo de semifinales del Mundial Sub 20 será entre Francia y Marruecos

En Chile, este miércoles en a las dos de la tarde se disputa primera semifinal del Mundial de fútbol sub-20, con el juego entre Francia y Marruecos.

Francia vs Marruecos: semifinal del Mundial Sub-20

Marruecos venció en cuartos de final a Estados Unidos 3-1, mientras Francia eliminó 2-1 a Noruega, el ganador avanza a la final del torneo.

En la otra semifinal y la mas esperada a las cinco de la tarde, Argentina juega contra Colombia.

La final del Mundial Sub-20, será el próximo domingo a las cinco de la tarde en el estadio Julio Martínez, de Chile.

La selección más ganadora del Mundial Sub-20 es Argentina con 6 títulos, en 1979; 1995; 1997; 2001; 2005 y 2017.