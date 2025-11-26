Preparan serie animada de Maradona

Cinco años después del fallecimiento de Diego Armando Maradona, Reliance Animation, anunció la producción de una serie animada basada en la vida y carrera del argentino, con el objetivo de acercar su legado a nuevas generaciones a través de un formato juvenil y accesible.

Nueva serie animada sobre el legado de Maradona

Según informó la revista Variety, el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo y cuenta con el respaldo oficial de la familia Maradona y de los administradores de su herencia, lo que permitirá la recreación fiel del futbolista y de personajes clave en su entorno personal y profesional.

“La serie nace de un acuerdo entre Reliance Animation, la empresa argentina Sattvica S.A. encargada de gestionar el legado de Maradona y Bridge Marketing Group Inc., agente global de licencias de la marca. Esta alianza otorga derechos exclusivos para narrar en formato animado, la vida del ídolo desde sus humildes comienzos en Buenos Aires hasta su consagración en el fútbol internacional”, destacaron medios argentinos.

Rita Maradona, hermana del exfutbolista y vocera de la familia en este proyecto, expresó su entusiasmo. “Las hermanas de Diego estamos muy felices y orgullosas de este nuevo proyecto con el que buscaremos llegar al público infantil y que todos los niños del mundo conozcan a nuestro hermano”, dijo Rita Maradona.

El CEO de Reliance Entertainment, Shibasish Sarkar, destacó el enfoque inspirador de la serie. “Su viaje de resiliencia, pasión y logro trasciende el deporte, y creemos que inspirará a audiencias de todo el mundo”, afirmó. Por su parte, Tejonidhi Bhandare, director ejecutivo de Reliance Animation, subrayó el compromiso artístico del equipo, que busca reflejar con fidelidad los triunfos y luchas del “10”.

Aún no se ha anunciado ni el equipo creativo ni la fecha de estreno, pero se prevé un lanzamiento global a través de plataformas de streaming y canales de televisión. Esta producción se suma a otras obras que han retratado la figura de Maradona, como el documental británico Diego Maradona (2019), que recopiló material inédito de su etapa en el Napoli, y la serie argentina Maradona: Sueño Bendito(2021), que narró distintos episodios de su vida en formato de imagen real.

Diego Armando Maradona, falleció el 25 de noviembre del 2020 a los 60 años, sigue siendo considerado uno de los futbolistas más grandes de la historia.