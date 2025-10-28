Precios para último juego de Nicaragua en eliminatorias mundialistas se mantienen en 300 y 1,500 córdobas

Pese a tener pocas por no decir ninguna posibilidad de lograr algo en las Eliminatorias Mundialista de fútbol, la Federación Nicaragüense mantiene los precios en 300 y mil 500 córdobas, para el último partido de Nicaragua en esta ronda.

Nicaragua se enfrenta a Honduras, el 13 de noviembre en Managua, en lo que será su último partido en territorio pinolero.

El 18 de noviembre Nicaragua se despide de las eliminatorias rumbo al mundial jugando de visitante ante Haití.

En la tabla de posiciones del grupo Honduras es líder con 8 puntos, Costa Rica es segundo con 6, Haití es tercero con 5 y Nicaragua es último con un punto.