Portugal campeón histórico del Mundial Sub-17 FIFA

La selección de Portugal hizo historia la mañana de este jueves al coronarse campeones del Mundial Sub-17 masculino de la FIFA, venciendo 1-0 a la selección de Austria, en el partido disputado en Doha, Catar.

El único gol del encuentro llegó al minuto 32 gracias a Anisio Cabral, que aprovechó una jugada colectiva para definir con precisión y ganarse la distinción de jugador más valioso.

Con este triunfo, Portugal completa un año histórico, ya que meses antes había conquistado el Campeonato Europeo Sub-17.

Austria por su parte disputaba su primera final de un torneo FIFA y se quedaron con el segundo lugar.

Por su parte Italia se quedó con el tercer lugar del Mundial Sub-17 tras vencer a Brasil en la tanda de penales por 4-2, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario.