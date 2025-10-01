Pinolera Roxana Mendoza enfrentará a la mexicana Ana Miramón por título FEDELATIN de la AMB

Este sábado cuatro de octubre en el gimnasio Nicarao, de Managua, la boxeadora pinolera Roxana Mendoza peleará por el título FEDELATIN de la Asociación Mundial de Boxeo, en una cartelera cargada de emociones.

La boxeadora nicaragüense Roxana Mendoza

La rival de la gladiadora nicaragüense será la mexicana Ana Miramón, que registra en su carrera ocho victorias, cinco por la vía del nocauts y no tiene derrotas.

La tarde de este miércoles llegó a nuestro país la pugilista mexicana, vino acompañada de su entrenador y está lista para la batalla.

En tanto la granadina Roxana Mendoza, tiene siete victorias, dos por de ellas por nocauts y no tiene derrotas, actualmente es valorada como una de las mejores prospectos del boxeo nicaragüense.

Este jueves a las once de la mañana habrá una conferencia de prensa donde estarán ambas gladiadoras y el viernes habrá ceremonia de pesaje.