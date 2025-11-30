Los peloteros extranjeros vencieron 12-2 a los Nacionales, en el partido de las Estrellas de la Liga Profesional de Béisbol la tarde de este domingo.

El jugador más valioso del partido fue el cubano Lázaro Alonso, con dos cuadrangulares en el encuentro, también el mismo Lázaro Alonso, se llevó el primer lugar en el derby de cuadrangulares venciendo en la final al pinolero Melvin Novoa.

El lanzador ganador fue Stephen Still por los extranjeros y Bryan Torres perdió por los nacionales, toda la acción fue en el estadio Rigoberto López Pérez, de León y fue transmitido por La Nueva Radio Ya.

El próximo martes se reanuda la Liga Profesional con los juegos entre Boér y Tigres de Chinandega, en Chinandega, mientras Rivas visitará a León, ambos juegos a las seis de la tarde.