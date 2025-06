Papa Jam y Rockos dominan la Liga Master de Softbol

El equipo Papa Jam derroto el pasado fin de semana 2-0 a La Trinidad y se consolido en el primer lugar de la XVIII edición del torneo de softbol de Lanzamiento Lento Máster (mayor de 50 años) en la ciudad de Estelí.

Con este resultado, la Tabla de posiciones de la Liga organizada por la ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SOFTBALL DE ESTELI (ASODESOES), tiene al conjunto de Papa Jam como líder en el torneo con balance de 9-1, Rockos 7-1, Erick Sáenz 7-3, Piratas 5-3, Santa Cruz 6-4, Rincón Sofbolero 4-4, Tigres, La Trinidad y Noel Vega 3-7, Ángeles 2-6 y Novatos 1-7.

El calendario de este fin de semana de la liga de lanzamiento Master-Esteli-2025 para el domingo 8 de junio, será el siguiente:

En el campo Noel Gámez; Ángeles vs Papa Jam (9:30 am), Santa Cruz vs Rockos (12:30 del medio día).

En el campo Genaro Lazo; Novatos vs tigres (9:30 am), Piratas vs Erick Sáenz (12:30 medio día).

En el campo El Quiabu a las 9:30 am estarán Rincón Sofbolero ante Noel Vega. El equipo de La Trinidad quedara vacante.

“Hay que destacar también que este sábado 7 de junio, se estará realizando en la ciudad norteña, la Inauguración de la liga de lanzamiento MODIFICADO de softbol, organizado por la Junta directiva de liga y ASODESOES”, nos informó el presidente de Asodesoes el compañero Milton Lanuza.

Los Equipos participantes serán los siguientes: Los Conejos, Los Ponce, El Rosario, La Thompson, Plasencia, Tiburones, Los Arce y Amigos. La Liga lleva el nombre de Edwin Díaz in Memorian.